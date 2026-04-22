Trwa śledztwo w sprawie Łukasza B, byłego dowódcy 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Jest ono prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Warszawie

Wojciech Wójcikowski
Wojciech Wójcikowski
2026-04-22 15:18

Do 16 czerwca Prokuratura Rejonowa w Warszawie przedłużyła śledztwo gdzie podejrzanym jest Łukasza B., były dowódca 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej

O przedłużeniu śledztwa poinformował Piotr Skiba rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Śledczy sprawdzają czy doszło do oszustwa połączonego z fałszowaniem dokumentów (art. 286 § 1 kk w zb. z art. 271 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 § 1 kk.W związku z treścią art. 662 § 1 kpk) Na obecnym etapie postępowania trwa zbieranie danych dotyczących przebiegu służby wojskowej podejrzanego.Na dalszym etapie postępowania planowane jest przekazanie sprawy do powszechnej jednostki organizacyjnej Prokuratury, gdyż podejrzany został przeniesiony do rezerwy. 

