Trwa wymiana części murawy na stadionie przy ul. Struga w Radomiu

Wojciech Wójcikowski
Wojciech Wójcikowski
2026-07-14 13:29

Część trawy na stadionie przy ul. Struga 63 w Radomiu jest obecnie wymieniana. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji podjął taką decyzję po czerwcowym koncercie Jeana Michell Jarra

murawa
Autor: WW

Murawa jest wymieniana między innymi w miejscu gdzie podczas czerwcowego koncertu stała scena. 

Musimy wymienić część murawy, bo goni nas czas. Zapewne część trawy udałoby nam się doprowadzić do stanu sprzed koncertu, Jednak nowy sezon w PKO BP Ekstraklasie rusza 24 lipca, właśnie meczem Radomiaka z Wieczystą Kraków o godzinie 18:00. Dlatego zdecydowaliśmy się na to, by wymienić murawę na powierzchni około, ponad 2,5 tysiąca metrów kwadratowych. Prace właśnie trwają. Ich zakończenie na pewno w tym tygodniu - mówi Dariusz Osiej rzecznik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu.

Koszt wymiany części murawy na stadionie szacuje się na około 300 tys. złotych. 

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