Ul. Świętego Floriana może zyskać nową nawierzchnie - Miasto ogłosiło przetarg na przebudowe drogi

Ul. Świętego Floriana może zyskać nowe oblicze. Miasto zamierza ją przebudować. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji ogłosił przetarg na to zadanie. Po etapie rozbiórki, w zakresie prac przewidziano wykonanie asfaltowej jezdni, kanalizacji deszczowej, a także zjazdów do posesji i chodników po obu stronach.

Pojawić ma się także oznakowanie pionowe. Do tego w planach jest zagospodarowanie przydrożnych terenów zielonych. Dodajmy że po przebudowie, ul. Św. Floriana ma zostać objęta strefą ograniczonej prędkości - Tempo 30. Wyłoniony wykonawca będzie miał na wszystkie prace 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. Droga może być gotowa do jesieni bieżącego roku.

