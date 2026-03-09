Ul. Świętego Floriana może zyskać nową nawierzchnie - Miasto ogłosiło przetarg na przebudowe drogi

Karol Pakosz
Karol Pakosz
2026-03-09 11:57

Projekt zakłada nie tylko wykonanie asfaltowej jezdni ale i m.in. budowę chodników.

Ul. Św. Floriana w Radomiu

i

Autor: Źródło: MZDiK/ Materiały prasowe

Ul. Świętego Floriana może zyskać nowe oblicze. Miasto zamierza ją przebudować. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji ogłosił przetarg na to zadanie. Po etapie rozbiórki, w zakresie prac przewidziano wykonanie asfaltowej jezdni, kanalizacji deszczowej, a także zjazdów do posesji i chodników po obu stronach. 

Pojawić ma się także oznakowanie pionowe. Do tego w planach jest zagospodarowanie przydrożnych terenów zielonych. Dodajmy że po przebudowie, ul. Św. Floriana ma zostać objęta strefą ograniczonej prędkości - Tempo 30. Wyłoniony wykonawca będzie miał na wszystkie prace 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. Droga może być gotowa do jesieni bieżącego roku.

