Ulica Stefanii Perzanowskiej będzie przebudowana. Miasto otrzymało 6 milionów złotych dofinansowania z budżetu państwa

Wojciech Wójcikowski
2026-02-20 9:28

Sześć milionów złotych z budżetu państwa otrzymało miasto na przebudowę ul. Perzanowskiej w Radomiu. Pieniądze pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Autor: UM Radom/ Materiały prasowe

Prace będą prowadzone na odcinku od ul. Mieszka I do ul. Florentyny Jakubczak. Wybudowane zostaną nowe chodniki oraz miejsce do przejazdów rowerem. Rozbudowa ułatwi także dojazd od strony Osiedla Akademickiego, Michałowa i Józefowa do przystanku kolejowego Radom-Stara Wola.

Projekt przewiduje między innymi budowę chodnika i ciągu pieszo-rowerowego oraz budowę zjazdów indywidualnych i publicznych. Powstanie też kanalizacja deszczowa i zostanie zamontowane nowe oświetlenie uliczne - mówi wiceprezydent Katarzyna Kalinowska. 

Prace mają się rozpocząć jeszcze w tym roku i potrwać rok. 

