Wielki festyn charytatywny pod Radomiem! Pomóżmy małemu Leonowi w walce z DMD. Sprawdź, co zaplanowano!

Leon potrzebuje naszego wsparcia!

Leon Słomka zmaga się z dystrofią mięśniową Duchenne’a (DMD) – niezwykle ciężką chorobą genetyczną, która powoduje postępujący zanik mięśni. Choć diagnoza była szokiem, rodzina chłopca nie poddaje się i walczy o jego przyszłość. Kluczowym elementem leczenia jest kosztowna terapia, która ma szansę spowolnić rozwój choroby i poprawić komfort życia Leona. Niestety, koszty leczenia, rehabilitacji oraz specjalistycznego sprzętu znacznie przekraczają możliwości finansowe rodziny, dlatego każda pomoc jest na wagę złota.

5 lipca teren „Blisko Natury” w Kolonii Lesiów zamieni się w centrum rozrywki, z którego cały dochód zostanie przekazany bezpośrednio na dalsze leczenie chłopca.

Atrakcji nie zabraknie!

Festyn zapowiada się niezwykle obiecująco. Organizatorzy postarali się, aby nikt nie wyszedł stamtąd głodny ani znudzony. Na gości czekać będą:

Pyszne jedzenie: grill, gofry, wata cukrowa, popcorn oraz domowe specjały przygotowane przez lokalne Koła Gospodyń Wiejskich.

Dla dzieci i nie tylko: dmuchańce, koło fortuny z fantami, karmienie zwierzątek oraz oprowadzanki na koniu.

Emocje i motoryzacja: przejażdżki sportowymi autami oraz wizyta prawdziwego wozu strażackiego.

Muzyka: o oprawę muzyczną zadba DJ, który rozkręci festynową atmosferę.

Gdzie i kiedy?

Festyn odbędzie się w niedzielę, 5 lipca, w godzinach od 11:00 do 19:00.

Miejsce: Blisko Natury, Kolonia Lesiów 47.

Nie możesz być na miejscu?

Nadal możesz pomóc! Jeśli nie uda Ci się dotrzeć na festyn, a chcesz wesprzeć Leona w walce z chorobą, możesz to zrobić w każdej chwili przez internet. Pieniądze są zbierane za pośrednictwem serwisu Siepomaga.pl. Każda złotówka przybliża chłopca do niezbędnej terapii.

Wpłać cegiełkę tutaj: Kliknij i pomóż Leonowi Słomce na Siepomaga.pl

To doskonała okazja, aby aktywnie spędzić czas z rodziną, a przy okazji dołożyć swoją cegiełkę do walki o zdrowie Leona. Organizatorzy podkreślają, że lista atrakcji wciąż rośnie, dlatego warto śledzić informacje na bieżąco.

Przyjdźcie, bawcie się dobrze i pomóżmy Leonowi razem! Nie może Was tam zabraknąć!