W Elektrowni Kozienice nadal stoją trzy bloki

Problem dotknął instalacji wykorzystujących otwarte układy chłodzenia, które są bezpośrednio uzależnione od zasobów i temperatury w korytarzach rzecznych. W Elektrowni Kozienice nie pracują bloki numer 2, 3 oraz 4. Z systemu energetycznego w samych Kozienicach i Połańcu wypadło łącznie ok. 1,3 GW mocy.

Woda za ciepła, poziom za niski

Główną przyczyną postojów są rygorystyczne warunki eksploatacyjne wymuszone przez falę upałów.Wisła w rejonie ujęć notuje wyraźnie obniżone stany wód a woda w rzece mocno się nagrzała (lokalnie przekraczając 26°C), przez co drastycznie traci zdolność do efektywnego odbierania ciepła z układów chłodzących elektrowni.

Jak wynika z raportów publikowanych w unijnym systemie REMIT, wyłączenia mają charakter operacyjny. Zgłoszone ograniczenia i nieplanowane niedostępności bloków awizowano wstępnie w systemie do 7 sierpnia (piątkowego popołudnia), jednak ostateczny powrót jednostek do pełnej pracy zależy całkowicie od dalszego rozwoju sytuacji hydrologicznej na Wiśle.

Krajowy system pod presją

Sytuacja zmusiła Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) do reakcji – w celu zachowania stabilności Krajowego Systemu Energetycznego ogłaszano m.in. okresy przywołania na rynku mocy, zobowiązujące wytwórców do zagwarantowania odpowiednich dostaw energii.

Eksperci wskazują, że tradycyjne elektrownie oparte na otwartych obiegach wody stają się najbardziej wrażliwym elementem polskiej energetyki w okresach letnich susz. Dla odmiany instalacje posiadające zamknięte obiegi chłodzenia – jak te należące do grupy Tauron czy Energi – funkcjonują na razie bez zakłóceń mocowych