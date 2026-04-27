W Grójcu powstaje zadaszone lodowisko. Obiekt ma służyć mieszkańcom przez cały rok

Lodowisko będzie miało niemal 900 metrów kwadratowych tafli lodu, a całość zostanie przykryta dachem o powierzchni przekraczającej 1 200 m². W projekcie uwzględniono także zaplecze socjalne. Mają powstaną szatnie, sanitariaty oraz wypożyczalnia łyżew.

Wartość inwestycji to blisko 4 milionów złotych, z czego część środków pochodzi z dofinansowania samorządu województwa mazowieckiego.

Co istotne, obiekt nie będzie wykorzystywany wyłącznie zimą. Poza sezonem lodowisko ma zamienić się w wielofunkcyjną przestrzeń sportową, umożliwiając organizację różnych aktywności fizycznych i wydarzeń.

Inwestycja ma zostać oddana do użytku w grudniu 2026 roku.

