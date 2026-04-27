W Grójcu powstaje zadaszone lodowisko. Obiekt ma służyć mieszkańcom przez cały rok

Anna Badowska
2026-04-27 14:21

Przy Stadionie Miejskim w Grójcu rozpoczęły się prace nad zadaszonym lodowiskiem, które ma służyć mieszkańcom nie tylko zimą, ale przez cały rok.

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Noga łyżwiarza w czarnym stroju, z widocznym na udzie białym napisem "old" w odwróconym położeniu, pochyla się dynamicznie w prawą stronę. Na wysokości kostki widoczny jest szaro-biały but z czarno-złotą płozą, która z impetem zagłębia się w taflę lodu, rozrzucając wokół siebie drobne kryształki. Lodowisko, utrzymane w odcieniach błękitu i szarości, przecina zakrzywiona, czerwona linia, a w prawym górnym rogu obrazu znajduje się czarny stożek.

Lodowisko będzie miało niemal 900 metrów kwadratowych tafli lodu, a całość zostanie przykryta dachem o powierzchni przekraczającej 1 200 m². W projekcie uwzględniono także zaplecze socjalne. Mają powstaną szatnie, sanitariaty oraz wypożyczalnia łyżew.

Wartość inwestycji to blisko 4 milionów złotych, z czego część środków pochodzi z dofinansowania samorządu województwa mazowieckiego.

Co istotne, obiekt nie będzie wykorzystywany wyłącznie zimą. Poza sezonem lodowisko ma zamienić się w wielofunkcyjną przestrzeń sportową, umożliwiając organizację różnych aktywności fizycznych i wydarzeń.

Inwestycja ma zostać oddana do użytku w grudniu 2026 roku.

