Wyjeżdżasz na długi weekend. Zabezpiecz mieszkanie przed kradzieżą, apelują mazowieccy policjanci

Policjanci z Mazowsza, apelują do mieszkańców, by przed wyjazdem na majówkę zabezpieczyli swoje domy i mieszkania przed kradzieżą. Włamywacze niestety często wykorzystują nieobecność lokatorów.

Przede wszystkim wzmocnijmy swoją sąsiedzką czujność. Jeśli zauważymy jakieś nieznajome osoby kręcące się po klatce albo samochody stojące pod blokiem, które są nam nieznane, to warto ten fakt zgłosić na policję. Musimy też zdawać sobie sprawę z tego, że nasze mieszkanie, czy dom może stać się łakomym kąskiem dla włamywaczy, ponieważ tam gromadzimy dorobek całego naszego życia. Warto właśnie z tego powodu zastanowić się nad takimi rozwiązaniami technicznymi, czyli zamontujmy sprawne, solidne, atestowane zamki w drzwiach. System alarmowy, a przede wszystkim tak jak mówiłam wcześniej sąsiedzka czujność. Dodatkowo nie publikujmy zdjęć z wyjazdów w mediach społecznościowych, jeśli chcemy się czymś podzielić, zróbmy to po powrocie – mówi Agnieszka Matysiak z Mazowieckiej Policji.

Warto unikać także przechowywania znacznych kwot pieniędzy, czy cennej biżuterii w domu.

