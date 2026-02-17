W Jedlińsku kat ściął śmierć. Od rana w mieście trwają Kusaki

2026-02-17 17:45

Był proces i zapadł wyrok. Na rynku w Jedlińsku w majestacie prawa kat ściął śmierci głowę. Ta inscenizacja od lat przyciąga do Jedlińska tłumy ludzi. Na scenie występują mieszkańcy Jedlińska- jedynie mężczyźni.

Zgodnie ze scenariuszem widowiska z końca XIX wieku mieszkańcy Jedlińska ujęli śmierć gdy ta upiła się w karczmie i usnęła w polu. Morderczyni stanęła przed sądem i musiała odpowiedzieć na swoje przewinienia. Kat ściął jej głowę. A potem rozpoczęła się zabawa. W ten niecodzienny sposób w Jedlińsku obchodzi się Ostatki, czyli ostatni dzień przed Popielcem. 

 Kultywujemy naszą tradycję przekazywaną z pokolenia na pokolenie. W wydarzeniu mamy postaci, które występują na scenie - wójt, rada, kat i śmierć. Jak i chłopców przebranych i biorących udział w tańcach- to młoda para krakowiak i krakowianka, rybacy, chłop, baba. Wszystkie kwestie zostały spisane przez miejscowego proboszcza w XIX wieku - mówi Anna Malinowska, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Kultury fizycznej w Jedlińsku.

Ścięcie śmierci jak co roku uświetniły występy kapel ludowych.

