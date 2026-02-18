Polska to kraj rozległy, a tym samym na jego terenie znajduje się wiele miast. O położeniu części z nich uczymy się w szkolę. Nasz quiz pozwoli wam sprawdzić co pamiętacie z lekcji geografii, ale jest też dobrą okazją by poznać inne miejscowości:
W których województwach znajdują się te miasta? - Quiz geograficzny
2026-02-18 9:48
Przygotowaliśmy dla was pytania, które pozwolą wam sprawdzić swoją geograficzną wiedzę o Polsce. Ich poziom trudności jest zróżnicowany, a najlepszy wynik do zdobycia to 8pkt!