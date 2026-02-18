W których województwach znajdują się te miasta? - Quiz geograficzny

Przygotowaliśmy dla was pytania, które pozwolą wam sprawdzić swoją geograficzną wiedzę o Polsce. Ich poziom trudności jest zróżnicowany, a najlepszy wynik do zdobycia to 8pkt!

Autor: Pro/ Canva.com

Polska to kraj rozległy, a tym samym na jego terenie znajduje się wiele miast. O położeniu części z nich uczymy się w szkolę. Nasz quiz pozwoli wam sprawdzić co pamiętacie z lekcji geografii, ale jest też dobrą okazją by poznać inne miejscowości:

W których województwach znajdziemy te miasta?
Pytanie 1 z 8
Pierwsze pytanie na rozgrzęwkę: Gdzie znajduje się Łódź?
