W których województwach znajdują się te miasta? - Quiz geograficzny

Polska to kraj rozległy, a tym samym na jego terenie znajduje się wiele miast. O położeniu części z nich uczymy się w szkolę. Nasz quiz pozwoli wam sprawdzić co pamiętacie z lekcji geografii, ale jest też dobrą okazją by poznać inne miejscowości:

W których województwach znajdziemy te miasta? Pytanie 1 z 8 Pierwsze pytanie na rozgrzęwkę: Gdzie znajduje się Łódź? Mazowieckim W Łódzkim Wielkopolskim Następne pytanie