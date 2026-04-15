W Radomskim amfiteatrze kolejne Spotkanie z Nauką. Tym razem "Czarownice przed sądem"

Cykl „Spotkania z nauką” to otwarte wydarzenia popularyzujące wiedzę, podczas których naukowcy i eksperci z różnych dziedzin tłumaczą złożone zagadnienia w przystępny sposób. W kameralnej, publicznej formule mieszkańcy Radomia mogą bezpośrednio uczestniczyć w rozmowach o współczesnych wyzwaniach nauki – od sztucznej inteligencji po kosmos i genetykę. To inicjatywa, która łączy edukację z kulturą i buduje przestrzeń do swobodnej dyskusji o świecie nauki. Tym razem tematem będą staropolskie procesy o czary.

Kto tak naprawdę stawał przed sądem oskarżony o czary? Razem z historyczką i autorką Magdaleną Kowalską-Cichy rozprawimy się z najpopularniejszymi mitami dotyczącymi procesów o magię w dawnej Rzeczypospolitej. Przeniesiemy się w czasie i odkryjemy prawdę ukrytą za staropolskimi aktami sądowymi w pasjonującej rozmowie, którą poprowadzi Paweł Błach.- Mówi Alicja Gryz-Wasil pracownik amfiteatru.

Spotkanie dziś o 18.00 w Kawiarni Artystycznej przy ul. Parkowej 1. Wstęp wolny. Liczba miejsc jest ograniczona.