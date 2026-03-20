W środę rusza przebudowa dwóch pętli autobusowych w Radomiu!

Ruszają remonty dwóch pętli autobusowych w Radomiu. Od środy, 25 marca zamknięte będą przystanki końcowe na Zamłyniu i Pruszakowie. ​W związku z tym autobusy będą zatrzymywały się w innych miejscach.

Od godziny 8:30 do odwołania pętle będą zamknięte dla ruchu. Podczas przebudowy pętli na Zamłyniu autobusy linii 2 i N3 będą kursowały następująco: w kierunku Zamłynia ulicami Okulickiego, Główną i Planową do tymczasowego przystanku Os. Zamłynie 02; w kierunku Idalina od tymczasowego przystanku Os. Zamłynie 02 ulicami Planową, Garbarską, Kielecką, Główną i Okulickiego - mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu. - Podczas przebudowy pętli na Pruszakowie autobusy linii 5 i 18 będą kursowały skorygowanymi trasami. Linia 5 (kursy podstawowe): Okulickiego, Kielecka, Szymanowskiego (zawracanie wokół wysepki na jej wylocie), Kielecka do tymczasowego przystanku Pruszaków 23 (za skrzyżowaniem z ulicą Szydłowiecką), na którym będą realizowane postoje, Linia 18: Szydłowiecka, Kielecka, Szymanowskiego (zawracanie wokół wysepki na jej wylocie), Kielecka, Szydłowiecka do przystanku Pruszaków 02 - czasowa zmiana nazwy z Szydłowiecka / Kielecka (NŻ) 02, na którym będą realizowane postoje; powrót od przystanku Pruszaków 02 stałą trasą (prosto Szydłowiecką).

Remonty obu pętli autobusowych będą realizowane z programu Polska Wschodnia. W sumie wymieniona zostanie nawierzchnia, powstaną chodniki oraz nowe wiaty przystankowe. Na pętli na Pruszakowie dodatkowo powstanie parking typu Bike & Ride.

Koszt inwestycji to ponad 2 mln 700 tys. zł. Wykonawca na wyremontowanie obu pętli będzie miał 8 miesięcy.