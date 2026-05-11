W stylu lat 20 i 30 upłynie noc muzeów w Malczewskim. Znamy program

Już po raz kolejny Muzeum im. Jacka Malczewskiego bierze udział w Europejskiej Nocy Muzeów. W programie koncert Piotra Zarzyki i muzyków z Radomskiej Szkoły Rocka. Pokazy mody- w tym jeden przygotowany przez członków Instytutu Trzeciego Wieku w Radomiu. Będzie też możliwość oglądania wszystkich wystaw- zarówno stałe jak i czasowe. Będzie można spojrzeć niebo podczas pokazów astronomicznych. Będzie też konkurs wiedzy o historii Radomia.

- Inspiracją dla naszego wydarzenia jest wystawa Rafał Malczewski Narty- Dancing Brydż, wokół której budujemy program tegorocznej Nocy Muzeów. Dlatego nie zabraknie koncertów, pokazów mody, warsztatów, atrakcji dla całych rodzin. To wieczór podczas z którego muzeum staje się miejscem otwartym dla wszystkich, pełnym życia, rozmów i wspólnego odkrywania historii oraz kultury - mówi Leszek Ruszczyk dyrektor Muzeum im Jacka Malczewskiego w Radomiu.

W tegoroczną noc muzeów - w rolę wolontariuszy - wcielą się uczniowie radomskich szkół średnich i seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

