W wyniku oszustwa na pracownika banku mieszkanka powiatu Białobrzeskiego straciła prawie 3 tys. złotych

Chęć ochrony pieniędzy zakończyła się stratą prawie 3 tys. złotych. W ostatni wtorek, do białobrzeskich policjantów zgłosiła się kobieta która padła ofiarą oszustwa. Miał z nią skontaktować się mężczyzna podający się za pracownika banku. Rzekomy przedstawiciel poinformował ją o zdublowanej koncie do bankomatu i zagrożonych środkach na jej koncie:

W celu ich „ochrony” polecił natychmiast przelać pieniądze na wskazane konto techniczne. Kobieta, działając pod presją czasu i obawy o swoje oszczędności, wykonała przelew – niestety trafił on do oszusta - Mówi st. asp. Joanna Golus z Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach

Policjanci przypominają o zachowaniu ostrożności w rozmowach gdzie ktoś podaje się za pracownika banku i zweryfikowaniu rozmówcy. Prawdziwy przedstawiciel nigdy nie poprosi o żadne poufne dane jak np. pin czy hasła, a także o przelewanie pieniędzy na inne konto. W celu upewnienia się kto do nas dzwoni najlepiej rozłączyć się i skontaktować z bankiem poprzez oficjalny numer infolinii.

Oszukiwali "Na Legendę" wpadli w Elblągu

Sprawdź również naszą galerię zdjęć z prezentacji nowego radiowozu radomskiej drogówki:

9

Polecany artykuł: Lasy Państwowe w Radomiu rozpoczęły akcję ochrony przeciwpożarowej lasów