Ważna wiadomość dla rodziców! Trwa rekrutacja do radomskich żłobków. Potrwa do końca maja

Wojciech Wójcikowski
2026-05-22 12:42

Do końca maja trwa rekrutacja dzieci do radomskich żłobków. Prowadzona jest ona elektronicznie. Pod koniec czerwca będą znane listy przyjętych dzieci, które będą uczęszczały do żłobka od września.

Żłobek na Michałowie

Autor: Sandra Białek-Pawłowska/ Archiwum prywatne

Oprócz naboru elektronicznego, z myślą o rodzicach, którzy są zainteresowani opieką nad dziećmi jeszcze przed wrześniem, prowadzony jest też w tradycyjnej, papierowej formie, nabór do żłobka przy ul. Piastowskiej. Rodzice, mogą zapisać dziecko w sekretariacie Miejskiego Zespołu Żłobków „Radomirek” w Radomiu przy ul. Batalionów Chłopskich 33 w Radomiu.

– Cały czas mamy wolne miejsca. To przede wszystkim dzięki temu, że powstał nowy żłobek przy ulicy Piastowskiej na Michałowie, gdzie stworzyliśmy 220 miejsc. Żłobek rozpocznie pracę 1 czerwca. To bardzo nowoczesna placówka, świetnie wyposażona, zapewniająca najmłodszym najwyższą jakość opieki – mówi wiceprezydent Marta Michalska-Wilk.

Więcej informacji o rekrutacji dostępnych jest na stronie radom.pl. 

