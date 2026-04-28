TOP 5 leśnych wypadów na majówkę w regionie radomskim

1. Puszcza Kozienicka – klasyka regionu

Najbardziej oczywistym, ale też najbardziej imponującym kierunkiem jest Puszcza Kozienicka. To jeden z największych kompleksów leśnych w centralnej Polsce, który zachwyca różnorodnością krajobrazów – od piaszczystych wydm po wilgotne doliny rzeczne. Wędrując wytyczonymi szlakami, można poczuć prawdziwą bliskość natury, a przy odrobinie szczęścia spotkać dziką zwierzynę. To propozycja dla tych, którzy chcą na chwilę „zniknąć” w lesie i złapać oddech.

Polecana trasa: Pętla Kozłów – Wielka Góra (ok. 10,7 km)

To umiarkowany szlak, który pozwala poczuć dzikość natury i jednocześnie nie wymaga ekstremalnej kondycji.

2. Zalew Siczki i rezerwat Jedlnia

Nieco spokojniejszą alternatywą jest okolica Zalewu Siczki, położona na skraju lasów Puszczy Kozienickiej. To miejsce idealne na mniej wymagające wycieczki – szerokie ścieżki, dostęp do wody i infrastruktura rekreacyjna sprawiają, że świetnie odnajdą się tu rodziny z dziećmi. Spacer wokół zalewu można połączyć z piknikiem lub krótkim odpoczynkiem nad wodą.

Polecana trasa: pętla wokół zalewu (4–5 km)

Łatwa, przyjemna ścieżka, idealna na rodzinny wypad lub rekreacyjny spacer.

3. Szlak Nad Pacynką

Dla miłośników bardziej kameralnych tras ciekawą propozycją będzie dolina rzeki Pacynki, znana jako Szlak Nad Pacynką. To stosunkowo krótka, ale niezwykle klimatyczna trasa, prowadząca przez podmokłe tereny, mostki i leśne ścieżki. Wiosną miejsce to nabiera wyjątkowego uroku – soczysta zieleń i śpiew ptaków tworzą niemal sielski krajobraz.

Jedna z najbardziej klimatycznych tras w regionie – prowadzi przez lasy, podmokłe tereny i dziką przyrodę.Długość: ok. 4 km

Krótka, ale bardzo malownicza pętla, często polecana przez lokalnych turystów.

4. Zalew Borki + Las Kapturski

Ci, którzy nie chcą wyjeżdżać daleko od miasta, mogą wybrać spacer wokół Zalewu Borki i pobliskiego Lasu Kapturskiego. To połączenie miejskiej dostępności z leśnym klimatem. Trasy są łatwe i dobrze utrzymane, a jednocześnie pozwalają na chwilę wytchnienia wśród zieleni – idealne rozwiązanie na spontaniczny wypad bez długich przygotowań.

Polecana trasa: pętla wokół zalewu (do 10 km)

Można ją wydłużyć o wejście w pobliskie lasy, co daje bardziej „leśny klimat”.

5. Rezerwat Zagożdżon – dzika przyroda

Na koniec propozycja dla bardziej wymagających – Rezerwat przyrody Zagożdżon w okolicach Pionek. To jedno z najdzikszych miejsc w regionie, gdzie przyroda zachowała swój naturalny charakter. Dłuższe trasy, mniejszy ruch turystyczny i surowy krajobraz sprawiają, że jest to idealny kierunek dla osób szukających ciszy i autentycznego kontaktu z naturą.

Polecana trasa: Pionki – Zagożdżon – Ponty Dęby (do 20+ km)

Dłuższa, bardziej wymagająca trasa dla osób szukających kontaktu z naturą bez tłumów.

Region radomski udowadnia, że nie trzeba jechać w góry czy nad morze, by spędzić udaną majówkę. Wystarczy kilka kroków w głąb lasu, by odnaleźć spokój, przestrzeń i piękno budzącej się do życia przyrody. Niezależnie od tego, czy planujemy aktywną wyprawę, czy spokojny spacer – lokalne trasy oferują wszystko, czego potrzeba do idealnego wiosennego odpoczynku.