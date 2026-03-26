Wielkanocna pomoc dla seniorów. Fundacja Klementyna odwiedzi ich w domach

Fundacja Klementyna wspierająca seniorów na terenie południowego Mazowsza, przygotowuje łącznie 500 świątecznych paczek. Tym razem organizacja stawia na bezpośredni kontakt z podopiecznymi. W poprzednich latach przedstawiciele fundacji organizowali Wielkanocne śniadanie m.in w Kamienicy Deskurów w Radomiu. Nowa formuła ma na celu nie tylko przekazanie paczek z żywnością, ale także rozmowę i obecność.

Okazało się, że ta forma, gdzie spotykamy się wszyscy i grupowo jemy wspólne śniadanie, czy Wigilię jest super, ale jednak brakuje tego indywidualnego czasu i nie jesteśmy w stanie porozmawiać ze wszystkimi podopiecznymi. Teraz natomiast daliśmy sobie trzy tygodnie na odwiedziny i jesteśmy pewni, że każdemu naszemu podopiecznemu zapewnimy czas na rozmowę. W trakcie tych świąt szczególnie skupiamy się na walce z samotnością i niedożywieniem wśród seniorów, ponieważ widzimy w tym ogromny problem, stąd wszystkie nasze programy, typu poczta obiadowa, która na co dzień walczy z niedożywieniem i zauważamy, że w czasie Świąt Wielkiejnocy ten problem wzrasta przez to, że seniorzy są też samotni. Dodatkowo nasi wolontariusze wyjeżdżają, nie zawsze mogą zrobić im zakupy, a teraz mamy pewność, że każdy nasz podopieczny będzie miał paczkę żywnością w czasie świąt - mówi Kamila Jarząbek - Nowak z fundacji Klementyna.

Z raportu przeprowadzonego przez fundacje wynika, że co czwarty senior na Mazowszu żyje samotnie.

ZOBACZCIE TAKŻE NASZĄ GALERIĘ: Budowa radomskiego "Medyka" na finiszu