Wielki festyn charytatywny na stadionie Radomiaka. Wszystko dla Dominika Graneckiego

Dominik Granecki choruje na dystrofie mięśniową Duchenne’a. To ciężka i postępująca choroba genetyczna, która prowadzi do stopniowego, ale nieuchronnego zaniku mięśni. Nadzieją na zatrzymanie postępów choroby jest nowoczesna terapia genowa. Jej koszt to 15 milionów złotych.

Moc atrakcji w Radomiu: Wielki festyn już w sobotę

Już w najbliższą sobotę, 30 maja, obiekty treningowe Radomiaka wypełnią się ludźmi o wielkich sercach. Organizatorzy przygotowali bogaty program, który połączy sportową rywalizację z rodzinną zabawą. W programie turnieje piłki nożnej oraz siatkowej, strefa gastronomiczna z grillem oraz atrakcje dla dzieci: dmuchańce, gry i zabawy z nagrodami i licytacje charytatywne. Kulminacyjnym punktem dnia będzie mecz charytatywny, który odbędzie się o godzinie 17:00 na głównym boisku Radomiaka.

Budowa radomskiego „Medyka” na finiszu

Zachęcam do przyjścia i po prostu wsparcia tej akcji – apeluje Żaneta Granecka, mama Dominika

Przypomnijmy, festyn w najbliższą sobotę na boiskach treningowych przy ul. Struga. Start o 10.

Przyjdźmy licznie, by pokazać, że w walce z DMD Dominik nie jest sam!

Zobaczcie także naszą galerię zdjęć: Śmieszne kartki na Dzień Dziecka