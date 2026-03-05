Władze powiatu radomskiego alarmują! Szpital w Pionkach coraz bardziej się zadłuża

2026-03-05 11:59

Pieniędzy z Narodowego Funduszu Zdrowia starcza jedynie na pensje dla lekarzy i pielęgniarek. Władze powiatu radomskiego alarmują w sprawie w złej sytuacji w szpitalu w Pionkach.

Przypomnijmy. Budowa nowego szpitala w Pionkach zakończyła się w 2023 roku. Na tę inwestycję oraz wyposażenie lecznicy powiat radomski wydał 90 milionów złotych. Jednak mimo nowego sprzętu i nowej siedziby lecznica boryka się z problemami finansowymi. 

Rok 2025 zakończył on stratą w wysokości prawie 8,5 miliona złotych. Zadłużenie wymagalne (faktury do zapłacenia „na już”) to obecnie 5 milionów złotych. Najbardziej alarmujący jest brak bieżącej płynności finansowej - miesięcznie brakuje około 1,8 miliona złotych, aby pokryć podstawowe zobowiązania. Styczeń 2026 r. przyniósł kolejną stratę - blisko 1 milion złotych. Jeśli będzie tak dalej, to na koniec tego roku zadłużenie wyniesie prawie 22 miliony złotych - informuje Waldemar Trelka, starosta radomski. 

Jak informuje powiat radomski do tej pory, szpital nie otrzymał kontraktu na badania rezonansu magnetycznego. Mimo, że urządzenie udało się pozyskać z Agencji Rezerw Strategicznych. 

