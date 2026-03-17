Wodociąg Miejskie prowadzą prace związane z odwodnieniem tunelu przy ul. Grzecznarowskiego

Prace przy odwodnieniu prowadzone są od kilku tygodni i potrwają do końca kwietnia. Ich koszt ma wynieść milion złotych.

- Obecne rozwiązanie zakłada odprowadzenie grawitacyjne wód deszczowych z tunelu do kolektora. W tym momencie nie jest to możliwe. Powstać ma tam przepompownia, która to umożliwi. Wykonawca dokonał rozbiórki tego starego kolektora w miejscu włączenia projektowanych kanałów i wykonał dolną część komory. W wybudował odcinek kanału z rur i posadowił zbiornik przepompowni wód deszczowych - mówi Grzegorz Janduła prezes Wodociągów Miejskich w Radomiu.

Przypomnijmy. Miasto planuje w tym miejscu przebudowę skrzyżowania ulic Grzecznarowskiego i Poniatowskiego Wtedy też powstaną zbiorniki podziemne, gdzie będzie odprowadzana woda. Dodatkowo w ramach Inteligentnego Systemu Transportu zostaną zamontowane specjalne tablice i system informujący o wysokim poziomie wody w tunelu pod wiaduktem.

