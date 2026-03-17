Wodociąg Miejskie prowadzą prace związane z odwodnieniem tunelu przy ul. Grzecznarowskiego

Wojciech Wójcikowski
2026-03-17 14:12

To miejsce jest regularnie zalewane po każdym nawalnym deszczu. Radomskie Wodociągi Miejskie wykonują prace związane z odwodnieniem tunelu pod wiaduktem przy ul. Grzecznarowskiego. Chodzi o stworzenie przepompowni, która odprowadzi nadmiar wody.

wiadukt Grzecznarowskiego

Prace przy odwodnieniu prowadzone są od kilku tygodni i potrwają do końca kwietnia. Ich koszt ma wynieść milion złotych. 

 - Obecne rozwiązanie zakłada odprowadzenie grawitacyjne wód deszczowych z tunelu do kolektora. W tym momencie nie jest to możliwe. Powstać ma tam przepompownia, która to umożliwi. Wykonawca dokonał rozbiórki tego starego kolektora w miejscu włączenia projektowanych kanałów i wykonał dolną część komory. W wybudował odcinek kanału z rur i posadowił zbiornik przepompowni wód deszczowych - mówi Grzegorz Janduła prezes Wodociągów Miejskich w Radomiu. 

Przypomnijmy. Miasto planuje w tym miejscu przebudowę skrzyżowania ulic Grzecznarowskiego i Poniatowskiego Wtedy też powstaną zbiorniki podziemne, gdzie będzie odprowadzana woda. Dodatkowo w ramach Inteligentnego Systemu Transportu zostaną zamontowane specjalne tablice i system informujący o wysokim poziomie wody w tunelu pod wiaduktem. 

