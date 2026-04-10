Wreszcie rusza remont sali Radomskiej Orkiestry Kameralnej. Miasto podpisało umowę z wykonawcą

Powstać ma nowa scena -z fosą dla orkiestry, widownia i zaplecze dla artystów. Dodatkowo sala ma być przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. ​Pojawi się także klimatyzacja. Za półtora roku miasto ma dysponować salą, która będzie spełniać standardy sali filharmonicznej.

Po przebudowie sala zachowa niemal 600 miejsc, ale osiągnie standard sali filharmonicznej, zapewniając najwyższy komfort zarówno artystom, jak i publiczności. Obiekt będzie także w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.To miejsce nadal będzie tętnić kulturą. Oprócz koncertów naszej dumy - Radomskiej Orkiestry Kameralnej, będą tu mogły odbywać się także spektakle, koncerty różnych gatunków, a nawet przedstawienia operowe - mówi prezydent Radosław Witkowski.

Pieniądze na przebudowę sali zostały zapisane w budżecie miasta, ale miasto zamierza szukać pieniędzy zewnętrznych. Magistrat złożył wniosek w konkursie o dofinansowanie z sejmiku województw mazowieckiego.

Zobacz galerię z remontu traktu porodowego w szpitalu na Józefowie: