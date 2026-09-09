Zderzenie pociągu z ciężarówką w Sokolnikach Suchych w gm. Wieniawa

W wyniku zderzenia pociągu z samochodem ciężarowym doszło do wykolejenia kilku wagonów składu. Pociągiem podróżowało ponad 100 osób. 20 jest poszkodowanych. Na miejscu pracują służby ratunkowe. Jak informuje PLK wstrzymany jest ruch pociągów na linii kolejowej nr 22 na szlaku między Wolanowem a Przysuchą.
Wstrzymany ruch pociągów na linii kolejowej nr 22 na szlaku między Wolanowem a Przysuchą. O godz. 11:25 pod pociąg Intercity relacji Lublin Główny – Szczecin Główny w Sokolnikach wjechał samochód ciężarowy. Przejazd wyposażony w sygnalizację świetlną. Na miejscu pracują służby. Szczegółowe informacje o zmianach w ruchu w Portalu Pasażera - mówi Anna Zaniewska-Pawluk rzecznik PLK
Więcej informacji wkrótce.