Zderzenie pociągu z ciężarówką w Sokolnikach Suchych w gm. Wieniawa

Daria Żurowska
Daria Żurowska
2026-09-09 12:38

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło dziś po godz. 11 na przejeździe na linii kolejowej nr 22 w Sokolnikach Suchych, gm. Wieniawa. W wyniku zderzenia z torów wypadło kilka wagonów.

Krzysztof Sobczak
Autor: Krzysztof Sobczak/ Facebook

W wyniku zderzenia pociągu z samochodem ciężarowym doszło do wykolejenia kilku wagonów składu. Pociągiem podróżowało ponad 100 osób. 20 jest poszkodowanych. Na miejscu pracują służby ratunkowe.  Jak informuje PLK wstrzymany jest ruch pociągów na linii kolejowej nr 22 na szlaku między Wolanowem a Przysuchą. 

Wstrzymany ruch pociągów na linii kolejowej nr 22 na szlaku między Wolanowem a Przysuchą. O godz. 11:25 pod pociąg Intercity relacji Lublin Główny – Szczecin Główny w Sokolnikach wjechał samochód ciężarowy. Przejazd wyposażony w sygnalizację świetlną. Na miejscu pracują służby. Szczegółowe informacje o zmianach w ruchu w Portalu Pasażera - mówi Anna Zaniewska-Pawluk rzecznik PLK

Więcej informacji wkrótce.