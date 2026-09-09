Zderzenie pociągu z ciężarówką w Sokolnikach Suchych w gm. Wieniawa

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło dziś po godz. 11 na przejeździe na linii kolejowej nr 22 w Sokolnikach Suchych, gm. Wieniawa. W wyniku zderzenia z torów wypadło kilka wagonów.

Autor: Krzysztof Sobczak/ Facebook