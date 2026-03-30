Wystartowała rekrutacja do radomskich przedszkoli

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci urodzone w latach 2020–2023. Nabór, podobnie jak w latach ubiegłych, jest prowadzony z wykorzystaniem systemu informatycznego, przy zachowaniu jednolitych kryteriów rekrutacji. Do przedszkoli oraz oddziałów wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych dzieci zapisywane są jeden raz na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce. W kolejnych latach rodzice składają jedynie deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

W systemie rekrutacyjnym dostępna jest aktualna oferta przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Do 13 kwietnia 2026 r. rodzice mają czas na rejestrację wniosku w systemie, wydrukowanie i podpisanie wniosku,złożenie go w przedszkolu lub szkole pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych. Rejestracja odbywa się poprzez stronę www.oswiatawradomiu.pl – po wypełnieniu elektronicznego wniosku zgłoszenia dziecka. Rodzice mogą wskazać maksymalnie trzy placówki, tworząc listę preferencji. Placówka wskazana na pierwszym miejscu jest placówką pierwszego wyboru- Mówi wiceprezydent Radomia Katarzyna Kalinowska

20 kwietnia 2026 r. nastąpi publikacja list dzieci zakwalifikowanych. Po ogłoszeniu wyników rodzice będą zobowiązani są do 29 kwietnia 2026 r. potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola wskazanego przez system. Po zakończeniu postępowania podstawowego, w dniach 25 maja – 1 czerwca 2026 r. zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca do placówek dysponujących wolnymi miejscami. 8 czerwca 2026 r. nastąpi publikacja list dzieci zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej.

Informacja o poszczególnych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych usytuowanych w innych budynkach, oddziałach przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych oraz w zespołach szkolno-przedszkolnych znajduje się w ofercie każdej placówki.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej do przedszkoli. Przyjęcie tych dzieci do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzącej kształcenie integracyjne lub specjalne odbywa się w trybie odrębnym. Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka wybierają przedszkole lub oddział przedszkolny oraz zobowiązani są do uprzedniego uzgodnienia z dyrektorem wybranej placówki możliwości przyjęcia dziecka. Po uzgodnieniu z dyrektorem rodzice lub opiekunowie prawni składają wniosek o skierowanie do kształcenia specjalnego w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Jana Kilińskiego 30. Wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej www.radom.pl w zakładce Edukacja – Szkoły i placówki samorządowe – Informacje.

Wniosek wymaga podpisu obojga rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, a w przypadku gdy dziecko pozostaje pod opieką jednego rodzica albo jednemu z rodziców przysługuje wyłączna władza rodzicielska – podpisu jednego rodzica lub opiekuna prawnego. Przed złożeniem wniosku należy okazać do wglądu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Stefana Żeromskiego 53 pok. 265, 266, 267.

Wykaz przedszkoli i szkół podstawowych prowadzących kształcenie integracyjne i specjalne dostępny jest na stronie www.radom.pl, zakładka Edukacja- Szkoły i placówki samorządowe- Informacje).

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane jest na wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne.