XXV Ogólnopolskie Targi Papryki. Wielkie święto paprykowego zagłębia już 16 sierpnia

Przed nami jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu Przytyka i całego regionu. Jubileuszowe Targi Papryki odbędą się w Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie. Organizatorzy przygotowali program, który połączy tradycję i promocję lokalnego rolnictwa z muzyką i dobrą zabawą.

Będzie się działo. Zagra nasza Strażacka Orkiestra Dęta „Moderato”. Wystąpią także zespoły Dynastia, Capitan Folk oraz Extazy. Gwiazdą wieczoru będzie Patrycja Markowska Będą także warsztaty kulinarne z kucharzem Tomaszem Tomiukiem, który będzie gotował dania z papryką przytycką - mówi Dariusz Wołczyński, burmistrz miasta i gminy Przytyk.

Ogólnopolskie Tragi Papryki w Przytyku już 16 sierpnia. Start godzina 13 na terenie Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie. Wstęp gratis.

Tegoroczne Targi Papryki odbywają się pod Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego. Wydarzenie zostało również objęte Patronatem Dożynkowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Współfinansowanie zapewniają Powiat Radomski oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego, a współorganizatorem wydarzenia jest Miejskie Centrum Kultury w Przytyku.

PROGRAM WYDARZENIA:

11:30 – Msza Święta w kościele parafialnym w Przytyku

13:15 – Występ Strażackiej Orkiestry Dętej „Moderato”

13:45 – Oficjalne otwarcie XXV Ogólnopolskich Targów Papryki

15:40 – Gotowanie z Papryki Przytyckiej

16:00 – Koncert zespołu Dynastia

17:20 – Wręczenie nagród

18:00 – Koncert zespołu Capitan Folk

19:30 – Koncert zespołu Extazy

21:00 – Gwiazda wieczoru – Patrycja Markowska

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