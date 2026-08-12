Żołnierze zapraszają Radomian do wspólnego świętowania. W sobotę Święto Wojska Polskiego

Główne uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego rozpoczną się w sobotę, 15 sierpnia, o godz. 10.30 mszą św. odprawioną w kościele garnizonowym, po której zostaną złożone kwiaty na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.

Na placu Corazziego zostanie przygotowana strefa militarna. Wystawiony sprzęt będący na wyposażeniu 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego i 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. stoiska informacyjno- promocyjne Wojskowego Centrum Rekrutacji i Fabryki Broni „Łucznik”. Nie zabraknie żołnierskiej grochówki. Odbędzie się również koncert dwóch orkiestr- Orkiestry Wojskowej w Radomiu i Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Obrony Terytorialnej. Na telebimach będzie można śledzić transmisje z centralnych obchodów, które odbywając się będą w Warszawie.

Organizatorami radomskich obchodów są Dowódca Garnizonu Radom oraz Prezydent Miasta Radomia.