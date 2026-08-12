Żołnierze zapraszają Radomian do wspólnego świętowania. W sobotę Święto Wojska Polskiego

Wojciech Wójcikowski
Wojciech Wójcikowski
2026-08-12 8:58

Będzie zbiórka, defilada i koncert dwóch wojskowych orkiestr. Radomscy żołnierze zapraszają do wspólnego spędzenia Święta Wojska Polskiego. Na placu Corazziego zostanie przygotowana strefa militarn

Żołnierze maszerujący podczas próby do defilady wojskowej. O obchodach święta w Radomiu przeczytasz na Eska Radom.
Autor: Wojciech Wójcikowski

Główne uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego rozpoczną się w sobotę, 15 sierpnia, o godz. 10.30 mszą św. odprawioną w kościele garnizonowym, po której zostaną złożone kwiaty na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.

Na placu Corazziego zostanie przygotowana strefa militarna. Wystawiony sprzęt będący na wyposażeniu 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego i  6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.  stoiska informacyjno- promocyjne Wojskowego Centrum Rekrutacji i Fabryki Broni „Łucznik”. Nie zabraknie  żołnierskiej grochówki. Odbędzie się również koncert dwóch orkiestr- Orkiestry Wojskowej w Radomiu i Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Obrony Terytorialnej. Na telebimach będzie można śledzić transmisje z centralnych obchodów, które odbywając się będą w Warszawie. 

Organizatorami radomskich obchodów są Dowódca Garnizonu Radom oraz Prezydent Miasta Radomia.