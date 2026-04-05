Z dachu auta spadł rower i uszkodził 6 pojazdów. Zaskakujący finał zdarzenia na trasie S7

Kamil Durajczyk
2026-04-05 19:03

Na popularnej trasie S7 doszło do niezwykle groźnej sytuacji, gdy z pędzącego auta nagle zsunął się rower. Niezabezpieczony jednoślad uderzył w sześć innych samochodów, powodując duże niebezpieczeństwo na drodze. Ostatecznie sprawca całego zamieszania musiał przyjąć policyjny mandat.

Rower uderzył w 6 aut na S7

Do bardzo rzadkiej sytuacji doszło w czwartek, 2 kwietnia, na odcinku drogi ekspresowej S7 zlokalizowanym na terenie powiatu szydłowieckiego. Z dachu poruszającego się Citroena w pewnym momencie niespodziewanie zsunął się transportowany rower. Zanim sytuacja została opanowana, pędzący jednoślad zdążył uderzyć w sześć innych aut poruszających się tą samą trasą.

To nietypowe zdarzenie rozegrało się dokładnie na fragmencie trasy łączącym węzły Szydłowiec Północ oraz Szydłowiec Centrum. Niebezpieczny incydent miał miejsce na pasach drogi prowadzących w stronę Kielc.

Na całe szczęście nikt z podróżujących nie odniósł żadnych obrażeń ciała. Wszyscy kierujący uszkodzonymi maszynami wykazali się ogromnym opanowaniem i bezpiecznie zatrzymali swoje samochody na pasie awaryjnym.

Do obsługi tego zdarzenia natychmiast skierowano funkcjonariuszy wydziału ruchu drogowego z Szydłowca. Ustalono, że za kierownicą Citroena siedział 60-latek pochodzący z Warszawy, który otrzymał policyjny mandat za nieprawidłowe zamocowanie przewożonego ładunku.

