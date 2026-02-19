Z radomskiego lotniska polecimy do Burgas i Tirany. Loty rozpoczną się w lipcu

Loty do Albanii i Bułgarii będzie wykonywał Wizzair. Połączenia do Bułgarii będą realizowane od lipca,dwa razy w tygodniu - we wtorki i soboty. Dwa razy w tygodniu będą także realizowane będą loty do Tirany. Władze lotniska chcą stawiać właśnie na wakacyjne loty czarterowe.

- Planujemy, że w tym roku z radomskiego lotniska poleci 120 tys. pasażerów. To będzie wzrost o 25 tysięcy względem 2025 roku. Cały czas prowadzimy rozmowy dotyczące siatki połączeń z radomskiego lotniska - mówi Marcin Danił wiceprezes PPL.

Przypomnijmy. Kilka dni temu PPL przedstawił nową strategię rozwoju radomskiego lotniska. Zakłada ona, że liczba pasażerów wzrośnie do 2030 roku do 300 tysięcy osób.

