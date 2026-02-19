Policjanci zatrzymali kolejną osobę w związku z wydarzeniami po meczu Radomiaka z Koroną

Przypomnijmy, po meczu który odbył się 13 lutego doszło na stadionie do sytuacji, które zakłócały porządek. Jeden z kibiców miał wtargnąć na boisko, a inny trafić w głowę rzuconą butelką pracownika korony. W obu przypadkach doszło do zatrzymań i postawienia zarzutów.

Wczoraj doszło do kolejnego zatrzymania. Ustalenia na podstawie Analizy monitoringu doprowadziły radomskich policjantów do kolejnej osoby, która miała wtargnąć na murawę. W tej sprawie zatrzymano wczoraj 47-letniego mieszkańca Radomia. Mężczyzna usłyszał zarzut zakłócania przebiegu imprezy masowej.