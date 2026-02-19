Policjanci zatrzymali kolejną osobę w związku z wydarzeniami po meczu Radomiaka z Koroną

Karol Pakosz
Karol Pakosz
2026-02-19 12:03

Wczoraj funkcjonariusze zatrzymali 47-letniego mieszkańca Radomia który miał wtargnąć na murawę. Usłyszał zarzut. To już trzecie zatrzymanie dotyczące wydarzeń tuż po meczu.

Radomiak Korona

i

Autor: Marcin Łataś

Przypomnijmy, po meczu który odbył się 13 lutego doszło na stadionie do sytuacji, które zakłócały porządek. Jeden z kibiców miał wtargnąć na boisko, a inny trafić w głowę rzuconą butelką pracownika korony. W obu przypadkach doszło do zatrzymań i postawienia zarzutów.

Wczoraj doszło do kolejnego zatrzymania. Ustalenia na podstawie Analizy monitoringu doprowadziły radomskich policjantów do kolejnej osoby, która miała wtargnąć na murawę. W tej sprawie zatrzymano wczoraj 47-letniego mieszkańca Radomia. Mężczyzna usłyszał zarzut zakłócania przebiegu imprezy masowej.

Przeczytaj także:
48 latek, który usłyszał zarzuty za rzucenie butelką w pracownika Korony straci…
Drogowskazy
Prawo dla każdego - czy czeka nas cyfrowa rewolucja? DROGOWSKAZY
Drogowskazy
Mediateka.pl
korona kielce
Radomiak Radom
Policja
Radom