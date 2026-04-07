Za chwilę rusza Budżet Obywatelski w Białobrzegach. Do rozdysponowania jest ponad 225 tysięcy złotych

Anna Badowska
2026-04-07 7:32

To szansa dla mieszkańców, którzy chcą mieć realny wpływ na rozwój swojej okolicy. Już wkrótce mieszkańcy Białobrzegów będą mogli zgłaszać własne pomysły i zdecydować, na co przeznaczyć ponad 225 tysięcy złotych z budżetu miasta i gminy.

Białobrzegi urząd

Od 16 kwietnia będą przyjmowane wnioski do kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego w Białobrzegach. Każdy mieszkaniec, będzie mógł zgłosić swój projekt – od inwestycji infrastrukturalnych, przez inicjatywy społeczne, aż po działania związane z rekreacją czy estetyką przestrzeni miejskiej. Pomysły można zgłaszać drogą elektroniczną.

Posługujemy się drogą elektroniczną. Ułatwia to procedurę zarówno oceny, wyboru, jak i zgłaszania tych wniosków. Głosowanie odbędzie się też drogą elektroniczną – mówi Adam Bolek, burmistrz miasta i gminy Białobrzegi.

Swój projekt można zgłosić pod adresem https://bialobrzegi.budzetobywatelski.pl/

Wnioski będą przyjmowane do 15 maja. Wyniki poznamy w wakacje.

Przypomnijmy w poprzednich latach dzięki projektom z Budżetu Obywatelskiego powstały przystanki autobusowe, kosze na śmieci czy place zabaw.

