Za nami Ogólnopolskie Targi Szkół Wyższych w Radomiu

Daria Żurowska
2026-03-24 12:33

Medyczne, wojskowe czy humanistyczne. Ponad 20 uczelni wzięło udział w Ogólnopolskich Targach Szkół Wyższych w Radomiu. Wydarzenie odbyło się na patio w Kamienicy Deskurów.

Targi Szkół Wyższych

Uniwersytety, Akademie czy Politechniki. Około 1400 studentów wzięło udział w 21 Ogólnopolskich Targach Szkól Wyższych w Radomiu. Wydarzenie odbyło się w Kamienicy Deskurów. Na maturzystów czekało ponad 20 stoisk. Swoją ofertę edukacyjną przedstawiły uczelnie m.in z Radomia, Warszawy, Kielc, Lublin, Łodzi czy Szczecina.

Zarejestrowało nam się 23 uczelnie i dodatkowo 4 podmioty rynku pracy. Są tłumy i bardzo się z tego cieszę. Dajemy szanse uczniom, żeby porozmawiali z uczniami czy rekruterkami. To jest ważny punkt w planowaniu swojej kariery zawodowej - mówił Tomek Magnowski organizator wydarzenia. 

Targi odbyły się po raz 21. 

