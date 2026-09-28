Zabytkowa polichromia odzyskała dawny blask. Miasto dofinansowało renowację

To przykład tego, jak może działać współpraca miasta i prywatnych właścicieli. Miasto pomaga finansowo, ale to właściciele i zarządcy zabytkowych nieruchomości podejmują decyzję o ich ratowaniu i inwestują w zachowanie tego, co jest częścią historii naszego miasta. Takich miejsc w centrum Radomia jest więcej. Dlatego obecnie pracujemy nad nowelizacją uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków – mówi prezydent Radosław Witkowski.