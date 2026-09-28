Zabytkowa polichromia odzyskała dawny blask. Miasto dofinansowało renowację

Kamienica remontowana jest już od kilku lat. Pieniądze na ten cel w większości pochodziły z dotacji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla zabytków”. Aktualne prace konserwatorskie były prowadzone przy wsparciu finansowym miasta i objęły oryginalne malowidło znajdujące się na klatce schodowej kamienicy przy ulicy Żeromskiego 23. Według szacunków konserwatorów zniszczeniu uległo około 30 procent polichromii. Malowidło nigdy nie było poddawane pracą renowacyjnym.
To przykład tego, jak może działać współpraca miasta i prywatnych właścicieli. Miasto pomaga finansowo, ale to właściciele i zarządcy zabytkowych nieruchomości podejmują decyzję o ich ratowaniu i inwestują w zachowanie tego, co jest częścią historii naszego miasta. Takich miejsc w centrum Radomia jest więcej. Dlatego obecnie pracujemy nad nowelizacją uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków – mówi prezydent Radosław Witkowski.
Nowe przepisy mają wspierać właścicieli bądź zarządców zabytkowych kamienic w prowadzeniu prac modernizacyjnych zabytkowych kamienic.
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