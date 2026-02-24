Zmiany w ortografii już są. Będą zmiany na miejskich tablicach? Koszty takiej operacji są spore!

Są zmiany w ortografii, czy będą zmiany na ulicach Radomia? Od początku stycznia zgodnie z decyzją Rady Języka Polskiego oba człony w nazwie na przykład Aleja Wojska Polskiego trzeba pisać wielką literą. Będą zmiany tablic z nazwami w całym mieście?

i Autor: Wojciech Wójcikowski