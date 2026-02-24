Zmiany w ortografii już są. Będą zmiany na miejskich tablicach? Koszty takiej operacji są spore!

Wojciech Wójcikowski
Wojciech Wójcikowski
2026-02-24 12:53

Są zmiany w ortografii, czy będą zmiany na ulicach Radomia? Od początku stycznia zgodnie z decyzją Rady Języka Polskiego oba człony w nazwie na przykład Aleja Wojska Polskiego trzeba pisać wielką literą. Będą zmiany tablic z nazwami w całym mieście?

ulica Kelles Krauza deszcz

i

Autor: Wojciech Wójcikowski

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu ani w tym, ani przyszłym roku nie będzie występował o dodatkowe pieniądze na wymianę tablic w całym mieście. Cała akcja wymiany tabliczek i zastosowania właściwej pisowni ma zostać rozłożona na kolejne lata. 

Będziemy je sukcesywnie wymieniać przez kilka najbliższych lat, w momencie, gdy dotychczasowe ulegną uszkodzeniu lub zniszczeniu, tak, jak robiliśmy to dotychczas. Jeśli w przyszłości pojawi się wymóg wymiany tabliczek na takie, które uwzględniają wprowadzone zmiany, wtedy będziemy zobowiązani do przeprowadzania takiego działania i zapewnienia finansowania na jego realizację. Podobnie wygląda kwestia związana np. z tablicami tekturowymi w autobusach. Ogólny koszt wymiany wszystkich elementów identyfikacyjnych, co do których należałoby już teraz zastosować wprowadzone zmiany w zasadach polskiej ortografii, to nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych - mówi Łukasz Kościelniak rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu. 

Ścięcie śmierci w Jedlińsku k. Radomia

Najwcześniej zmiany pojawią się na przystankach autobusowych. Tam nowe rozkłady jazdy zostaną wprowadzone w ciągu kilku miesięcy. 

Zobacz galerię ze skaryszewskich Wstępów. 

Wstępy
Galeria zdjęć 8