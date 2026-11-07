Kontrole kierowców przewożących pasażerów w Radomiu. Policjanci sprawdzali także przejazdy na aplikację

Na terenie Radomia przeprowadzono działania prewencyjno-kontrolne ukierunkowane na kierowców wykonujących przewozy osób. Kontrole zorganizował Wydział do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

W akcji uczestniczyli policjanci Wydziału Ruchu Drogowego oraz Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Do wspólnych działań włączyli się również funkcjonariusze Straży Granicznej i inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego.

Co sprawdzali funkcjonariusze?

Mundurowi kontrolowali zarówno kierowców, jak i pojazdy wykorzystywane do odpłatnego przewozu pasażerów. Szczególną uwagę zwracali na trzeźwość osób za kierownicą oraz legalność wykonywanych usług i wymagane uprawnienia.

Sprawdzany był również stan techniczny samochodów, ich oznakowanie i dodatkowe wyposażenie. Policjanci weryfikowali także dokumenty kierujących pod kątem legalności pobytu na terytorium Polski.

19 skontrolowanych pojazdów

Podczas przeprowadzonych działań funkcjonariusze skontrolowali łącznie 19 pojazdów wykonujących przewozy osób, w tym kursy realizowane za pośrednictwem aplikacji mobilnych.

Jak podkreśla policja, tego rodzaju akcje mają służyć eliminowaniu nieprawidłowości w branży transportowej oraz zwiększaniu bezpieczeństwa pasażerów i pozostałych uczestników ruchu drogowego.

ŹRÓDŁO: POLICJA RADOM