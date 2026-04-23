Zarząd Fabryki komentuję sytuację w zakładzie. - Nie planujeny zwolnień grupowych - informuje zarząd zakładu

"Należy podkreślić, że Fabryka Broni realizuje obecnie kontrakty nie tylko obejmujące dostawy pistoletów VIS 100 do końca listopada 2026 r., ale także zamówienia na karabinki GROT i pistolety VIS 100 w latach 2027–2029 oraz granatniki podwieszane w okresie 2026–2029. Dodatkowo, na finalnym etapie znajdują się uzgodnienia techniczne umożliwiające wprowadzenie na wyposażenie Sił Zbrojnych RP najnowszej wersji karabinka GROT A3. Produkcja zakładu prowadzona jest w sposób ciągły, w oparciu o aktualny portfel zamówień, a naturalne przejścia pomiędzy kolejnymi etapami realizacyjnymi nie oznaczają wstrzymania działalności" - czytamy w komunikacie. W odniesieniu do kwestii zatrudnienia podkreślamy, że dla Zarządu Spółki priorytetem pozostaje utrzymanie kluczowych kompetencji i doświadczenia pracowników. Sugestie, jakoby w maju bieżącego roku miało dojść do braku zamówień, a zakładowi grożą zwolnienia pracowników, nie mają odzwierciedlenia w sytuacji Spółki"