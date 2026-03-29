Zbiórka dla Dominika Hołuja zakończona sukcesem!

Ta historia poruszyła tysiące osób w całej Polsce. 17-letni Dominik najpierw wykazał się ogromna odwaga, pomagając drugiemu człowiekowi. Chwilę później jego życie zmieniło się dramatycznie. Teraz to on potrzebuje wsparcia- a reakcja internautów, po raz kolejny, pokazała jak siłę ma dobro.

To miała być zwykła chwila. Jedna decyzja, jeden odruch serca – pomoc drugiej osobie. Dominik nie zawahał się ani sekundy. 14 lutego na stacji kolejowej w Woli Bierwieckiej Dominik pomógł kobiecie wynieść z pociągu wózek z dzieckiem. Do składu już nie wrócił, bo drzwi przycięły mu rękę ciągnąc chłopaka za sobą. Dominik wpadł pod pociąg. W wyniku wypadku stracił obie nogi i palce u dłoni. Od samego początku w walce o zdrowie i życie wspierała go cala Polska, oddając krew.

Po ponad miesiącu od zdarzenia w internecie, w weekend, wystartowała zbiórka mająca na celu sfinansowanie leczenia rannego chłopaka. W ciągu doby udało się zebrać cala potrzebna kwotę! Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup nowoczesnych protez. Z szacunków wynika, że rachunek wyniesie ponad milion złotych, tymczasem Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje zaledwie około 40 tysięcy złotych.

Na stronie zrzutki pojawiło się również krótkie nagranie, na którym głos zabrali rodzice Dominika.

Chcielibyśmy podziękować z całego serca wszystkim ludziom dobrej woli, że do tej pory byli z nami w tych ciężkich chwilach. Nasz syn uległ ciężkiemu wypadkowi, niosąc pomoc dla drugiej osoby. Chcielibyśmy prosić o dalsze wsparcie w tej ciężkiej walce powrotu do zdrowia i pełnej sprawności naszego syna Dominika. Z całego serca dziękujemy i prosimy o dalsze wsparcie duchowe, modlitewne i - w miarę możliwości - finansowe - powiedział ojciec nastolatka.

Dziś rano na stronie zbiorki pojawiła się aktualizacja. Udało się zebrać 1mln 400 tys, czyli cala potrzebna na rehabilitację i zakup protez kwotę.

DECYZJĄ RODZINY I ICH UCZCIWOŚCI ORAZ TRANSPARENTNOŚCI,ZDECYDOWALIŚMY SIĘ ZAMKNĄĆ ZBIÓRKĘ MIMO NIESAMOWITEGO ODZEWU ! RODZINA CHCIAŁA UZBIERAĆ KONKRETNĄ KWOTĘ I UWAŻA, ŻE NIEUCZCIWE BYŁOBY NADWYRĘŻAĆ WASZĄ DOBROĆ !... JEŻELI BĘDĄ POTRZEBNE DODATKOWE ŚRODKI TO ZBIÓRKA ZOSTANIE WZNOWIONA... Chcielibyśmy przekazać Państwu kilka słów od rodziców, którzy prosili nas, aby do Was napisać. "Trudno wyrazić słowami naszą wdzięczność za okazane wsparcie i ogrom serca. Państwa pomoc przerosła wszelkie nasze oczekiwania — nie wiemy, jak kiedykolwiek będziemy mogli się za to odwdzięczyć. Jesteśmy głęboko poruszeni i niezwykle wdzięczni. Macie Państwo naprawdę wielkie serca. Dominik zasługuje na wszystko co najlepsze. On jest dla nas wszystkim. Prosimy teraz o modlitwę w intencji zdrowia Dominika Mama i Tata.

Zbiórka dla Dominika zakończona sukcesem