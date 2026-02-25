Zbliżają się Kaziki - Co w programie obchodów święta patrona miasta?

Już wkrótce ruszają Kaziki, obchody święta patrona miasta - św. Kazimierza Jagielończyka, który chlubnie zapisał się na kartach historii Radomia. Podobnie jak w latach ubiegłych, Radomska Resursa zaplanowała różne wydarzenia, mające na celu przypomnieć historie miasta.

Początek obchodów zaplanowano na najbliższą niedziele, 1 marca. Tego dnia odbędą się dwa wydarzenia. Pierwszym jest Bajkowa niedziela, podczas której maluchy obejrzą spektakl Teatru La Lola „Bitwa pod Grunwaldem, czyli historyja niejednym piórem spisana”, a po nim będą mogły wziąć udział w Małym Teście Wiedzy o Radomiu i warsztatach rodzinnych. Drugim wydarzeniem tego dnia jest II Zjazd Rękodzielników. Uczestnicy zaprezentują swoje prace w tym m.in. wyroby z ceramiki czy włóczki.

We wtorek o godz 17.00 odbędzie się spotkanie z cyklu „Rozmowy o poezji (nie)tylko radomskiej”, gdzie gościem będzie Halina Hnatów, aktorka Teatru Resursa i członkini Grupy Literackiej Tygiel. Na środę zaplanowano mszę w Bazylice św. Kazimierza. Z kolei w czwartek będzie można wziąć udział w spotkaniu z Diecezjalnym Konserwatorem Zabytków, ks. Dr. Michałem Krawczykiem, który opowie o najnowszych odkryciach i prowadzonych pracach w Klasztorze Bernardynów.

Finał Kazików przypada na niedzielę, 8 marca, podczas którego odbędzie się Wielki Test Wiedzy o Radomiu. Z 36 pytaniami zmierzy się kilkanaście 3-osobowych drużyn. W tej edycji swoją znajomość miasta będzie mogła również publiczność, dzięki przygotowanej elektronicznej wersji testu do rozwiązania we własnym telefonie.

Tego samego dnia nastąpi wręczenie nagrody im. św. Kazimierza. Przypomnijmy, jest ona przyznawana osobie bądź instytucji, która przyczyniła się do promocji miasta Radomia. Nominowani to: Sebastian Pawłowski i Maciej Stępniowski, Radomska Inicjatywa Pocztówkowa, Grzegorz Siek, Marta Wiktoria Trojanowska i Tomasz Staniszewski oraz Janusz Wieczorek. Dodajmy, że tegorocznym Kazikom towarzyszy wystawa poświęcona tradycji palmy wileńskiej, która prezentowana jest w Galerii Resursa. Udział we wszystkich wydarzeniach z wyjątkiem Bajkowej Niedzieli jest bezpłatny.

