Zostałeś ochlapany przez samochód. Jakie masz prawa?

Scenariusz tego rodzaju zdarzeń jest podobny. Jadący z dużą prędkością samochód nie dostrzega ogromnej kałuży w koleinach i niczym fontanna oblewa przechodniów znajdujących się na przystankach czy chodnikach. Sytuacja nie jest groźna, ale chodzenie w mokrych ubraniach w chłodny dzień nie należy do przyjemności. Zgodnie z przepisami kierowca musi dostosować prędkość do warunków panujących na drodze. Co w przypadku jeśli tego nie zrobi.

- Kierowca nie powinien doprowadzać do sytuacji w której przy silnych opadach deszczu i występujących kałużach dochodzi do ochlapania pieszych. W takim przypadku praw swoich trzeba dochodzić na drodze cywilnoprawnej. Jeśli chodzi o zniszczenie mienia, czy wyrządzenie komuś szkody. Jeżeli jest to strata powyżej 500 złotych to grozi kara grzywny, albo nawet aresztu. Ja apeluję do kierowców, żeby w ciężkich warunkach atmosferycznych, żeby zachowali szczególną ostrożność i nie jeździli na światłach do jazdy w dzień tylko zmienili je na światła pozycyjne.- mówi Marcin Sawicki z mazowieckiej drogówki.

