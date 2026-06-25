Zostanie otwarta w 2076 roku. W centrum miasta wkopano kapsułe czasu z okazji 50 rocznicy radomskiego czerwca

Wkopanie kapsuły czasu to inicjatywa radomskiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej oraz władz Radomia. W kapsule czasu znajdą się materiały dokumentujące zarówno historię Radomskiego Czerwca ’76, jak i obchody jego jubileuszu. Wśród nich umieszczone zostaną kopie wybranych dokumentów archiwalnych dotyczących wydarzeń z czerwca 1976 r., homilie ks. Romana Kotlarza nagrane przez Służbę Bezpieczeństwa oraz notacja ze śp. Stanisławem Kowalskim – uczestnikiem robotniczego protestu. Przyszłe pokolenia znajdą w niej listy przygotowane przez Naczelnika Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Radomiu, Prezydenta Miasta Radomia, Stowarzyszenie Radomski Czerwiec ’76 oraz Młodzieżową Radę Miasta Radomia.

Jeśli kiedykolwiek poczujesz, że świat staje się niesprawiedliwy. Nie stój z boku. Szukaj drugiego człowieka. Razem będziecie niepokonani. Kiedy zamkniesz tą kapsułę w swojej pamięci i wrócisz do swoich spraw- spójrz na Radom, jaki on jest piękny. To miasto ma jednak blizny, ale ma też duszę, której nikomu nie dało się złamać - fragment listu Stowarzyszenia "Czerwiec 76" do przyszłych pokoleń umieszczonego w kapsule czasu.

Wśród pamiątek w kapsule znajdą się również nagrodzone prace dzieci i młodzieży z Konkursu Edukacyjnego „Dziedzictwo ks. Kotlarza i Czerwca ’76”, Dzwon Życia i Nadziei przekazany przez Radomskie Centrum Onkologii im. Bohaterów Radomskiego Czerwca ’76, medal z Półmaratonu Radomskiego Czerwca ’76 oraz okolicznościowe karty miejskie przygotowane na 50. rocznicę wydarzeń.