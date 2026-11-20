Szkolenia potrwają do końca 2026 roku. Program zajęć obejmuje zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczne umiejętności. Uczestnicy poznają podstawy prawne związane z samoobroną, w tym granice obrony koniecznej oraz zasady stosowania przymusu bezpośredniego. Nauczą się również technik samoobrony oraz metod deeskalacyjnych, które pomagają ograniczać napięcie, łagodzić agresywne zachowania i zapobiegać eskalacji konfliktów.

Nasz instruktor Krav Magi pokazuje nam, jak w tych małych przestrzeniach, jakim niewątpliwie jest ambulans czy mieszkanie pacjenta, mamy się bezpiecznie poruszać . Ja nigdy nie miałem takiej sytuacji, gdzie musiałem używać chwytów samoobrony, ale moi koledzy mieli takiej sytuacji. Statystycznie w trakcie jednego dyżuru mamy sytuację gdzie musimy jechać do osoby będącej pod wpływem alkoholu i innych środków psychoaktywnych- mówi Mariusz Wielocha ratownik medyczny z Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

Ważnym elementem szkolenia mają być spotkania z psychologiem.

Omawiamy teoretycznie aspekty stresu, którego doświadczają ratownicy. Poruszamy temat dbania o siebie. Mówimy o tym, żeby też zadbali o siebie. Przekazujemy wiedzę jak sobie poradzić po takim zdarzeniu - mówi psycholog Barbara Junak Błędowska.

To nie jedyny sposób na poprawę bezpieczeństwa ratowników. W lipcu 2026 roku wszystkie karetki Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego zostały wyposażone w kamizelki zabezpieczające przed atakiem ostrym narzędziem, przekazane w ramach inicjatywy Ministerstwa Zdrowia.