Swoje stanowisko w sprawie linii kolejowej numer 84 (tzw korytarz centralny) radni przyjęli 4 miesiące temu. Lecz dopiero teraz otrzymali odpowiedź z Portu Polska . Z przesłanego pisma wynika, że według wyliczeń linia łącząca Radom, Iłżę, Starachowice Ostrowiec i Rzeszów nie jest opłacalna. Co dalej?

- Nasze stanowisko jest niezmienne. Moim obowiązkiem jest zabieganie o interes Radomia, a interes Radomia jest taki, żeby ten korytarz centralny zarówno kolejowy, jak i kiedyś w przyszłości pewnie drogowy z Warszawy przez Radom, Ostrowiec do Rzeszowa miał taki przebieg, jak postulujemy. To jest też otwarcie na kolej dla miejscowości na południu od Radomia. Zupełnie nowa szansa rozwojowa - mówi Mateusz Tyczyński przewodniczący rady miejskiej w Radomiu.

W sprawie powstania linii kolejowej numer 84 i jej znaczeniu dla regionu panuje w Radomiu polityczna zgoda. Rozmowy o znaczeniu toczą się także podczas obrad sejmiku województwa mazowieckiego. Radni opozycji zarzucają marszałkowi, iż ten wbrew stanowisku sejmiku porzucił wsparcie dla linii kolejowej przez Radom.

Port Polska w korespondencji pisemnej, którą otrzymaliśmy wszyscy jako radni, oświadczył, że 28 października przedstawił panu marszałkowi rozwiązania inne i że spotkały się one z akceptacją i ze zrozumieniem pana marszałka. Więc chciałbym, żebyśmy się dowiedzieli, jakie nowe analizy pan marszałek zobaczył, jakie liczby zmieniły zdanie pana marszałka Struzika. ez tej linii kolejowej nr 84, duża część południowego województwa mazowieckiego, ziemia radomska, nadal pozostanie bez bezpośredniego dostępu do kolei. Właśnie w tym miejscu, gdzie ta inwestycja miała być impulsem rozwojowym. W miejscu, w subregionie, który według GUS-u ma dzisiaj najniższe PKB na mieszkańca ze wszystkich subregionów województwa mazowieckiego. Ma najwyższe bezrobocie ze wszystkich części województwa mazowieckiego. Wyludnia się najszybciej ze wszystkich subregionów naszego województwa. Pan marszałek powinien stać w interesie i w obronie spraw tego regionu - mówił podczas sesji sejmiku Jakub Kowalski, radny PiS.

Przypomnijmy projekt budowy nowej linii kolejowej poparli prezydenci 6 miast:Radomia, Ostrowca Świętokrzyskiego, Starachowic, Tarnobrzega oraz Rzeszowa.