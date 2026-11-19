westycja obejmie budowę dróg dla rowerów, chodników i ciągów pieszo-rowerowych o łącznej długości ponad 3,3 km wzdłuż ulic Witkacego, Szarych Szeregów, 11 Listopada oraz Żwirki i Wigury. Dodatkowo powstaną parkingi rowerowe, wiaty typu Bike&Ride, podpórki dla rowerzystów oraz samoobsługowe punkty serwisowe. Plan miasta jest prosty stworzenie sieci ścieżek rowerowych w całym mieście.

– Rozwijanie infrastruktury pieszej i rowerowej to ważny element budowania nowoczesnego, przyjaznego mieszkańcom miasta. Chcemy, aby poruszanie się po Radomiu było coraz wygodniejsze i bezpieczniejsze, niezależnie od tego, czy wybieramy samochód, komunikację miejską, rower czy spacer. Dzięki unijnemu wsparciu możemy zrealizować kolejne inwestycje, które poprawią komfort codziennego przemieszczania się – mówi prezydent Radosław Witkowski.

Całkowie wartość projektu wynosi 20 milionów złotych.