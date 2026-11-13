Prawie 50 tysięcy sztuk broni w rękach mieszkańców Mazowsza. Tak wynika z danych KWP w Radomiu

Prawie 50 tysięcy sztuk broni na Mazowszu. Dane Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu

Według stanu na 31 grudnia 2025 roku na terenie województwa mazowieckiego – w obszarze właściwości Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu – zarejestrowano 49 521 egzemplarzy broni palnej. Dokumentami uprawniającymi do dysponowania bronią legitymuje się łącznie 21 720 osób.Policja sprawuje stały nadzór nad posiadaczami i w określonych prawem przypadkach wydaje decyzje odmowne lub cofa przyznane uprawnienia. W latach 2022–2025 w mazowieckim garnizonie wydano 151 decyzji odmawiających wydania pozwolenia oraz cofnięto 586 pozwoleń na broń.

Do głównych przyczyn cofania pozwoleń na broń należały: niedoręczenie aktualnych orzeczeń lekarskich i psychologicznych, skazanie za popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, utrata przesłanek stanowiących podstawę wydania pozwolenia na broń, niedoręczenie licencji uprawniającej do uprawiania sportu strzeleckiego, nieprawidłowe przechowywanie broni lub amunicji, negatywne orzeczenie lekarskie lub psychologiczne, oraz noszenie broni w stanie po użyciu alkoholu, informuje starszy aspirant Marcin Sawicki z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

Procedura odwoławcza: Druga opinia psychologiczna jest ostateczna

Wątpliwości w toku procedur administracyjnych budzi kwestia badań psychologicznych oraz możliwość odwołania się od negatywnej opinii. W przypadku uzyskania pierwszego negatywnego orzeczenia wnioskodawca ma prawo wnieść odwołanie do innego upoważnionego psychologa przez siebie wybranego.

Zgodnie z art. 15h ust. 7 ustawy o broni i amunicji, orzeczenie psychologiczne wydane w trybie odwoławczym jest ostateczne. Oznacza to, że organ Policji prowadzący postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na broń nie jest uprawniony do ponownego kwestionowania prawidłowości ostatecznego orzeczenia psychologicznego – dodaje Sawicki.

Raport NIK: Dynamiczny wzrost i systemowe luki w nadzorze

Sytuacja na Mazowszu wpisuje się w ogólnokrajowy trend. Z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że liczba pozwoleń na broń wydawanych cywilom w Polsce wzrosła z ponad 15 tysięcy w 2020 roku do prawie 46 tysięcy w 2024 roku, a łączna liczba zarejestrowanych w kraju sztuk broni przekroczyła 930 tysięcy.

Jednocześnie kontrolerzy NIK wskazują na poważne uchybienia w państwowym systemie kontroli Stworzony w Polsce system ograniczeń w dostępie do broni palnej i nadzór nad tym dostępem nie zawierają wszystkich mechanizmów, które minimalizują ryzyka związane z jej posiadaniem. Mimo podjętych prób, wciąż na przykład nie objęliśmy okresowymi badaniami medycznymi i psychologicznymi m.in. myśliwych, posiadaczy pozwoleń na broń do celów sportowych czy kolekcjonerskich, informuje Bartłomiej Pograniczny, rzecznik prasowy Najwyższej Izby Kontroli.

Jak ustaliła NIK, posiadacze broni do celów sportowych, łowieckich czy kolekcjonerskich przechodzą ocenę psychofizyczną tylko raz – w momencie ubiegania się o dokument, który wydawany jest bezterminowo. Obowiązkowym badaniom okresowym (co pięć lat) podlegają wyłącznie osoby posiadające pozwolenie do celów ochrony osobistej oraz ochrony osób i mienia.

Ponadto kontrola NIK ujawniła brak systemowej weryfikacji danych policyjnych z rejestrem PESEL pod kątem zgonów posiadaczy broni. W efekcie dochodziło do sytuacji, w których broń po osobach zmarłych pozostawała niezabezpieczona nawet przez 30 lat. Kontrolerzy zwrócili również uwagę, że statystyki policyjne przez lata prezentowały liczbę przyznanych pozwoleń zamiast rzeczywistej liczby osób posiadających broń.

ŹRÓDŁO:

Najwyższa Izba Kontroli

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu