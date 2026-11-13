Mieszkańcy Magdeburga poznają historię radomskiego czerwca. Wyjątkowa wystawa w tamtejszym ratuszu

Wystawę można oglądać w zabytkowym ratuszu w Magdeburgu. Można się na niej dowiedzieć o historii radomskiego czerwca 76 jak i protestach w Ursusie czy Płocku.

- Wystawa w Magdeburgu została bardzo ciepło przyjęta przez władze Magdeburga. Więc wydaje mi się, że będzie się cieszyła ona dużym zainteresowaniem uczniów oraz tych środowisk, które w Magdeburgu interesują się historią i życiem społecznym. Oczywiście wraz z wystawą na poczet umieszczenia w lokalnej bibliotece zawieźliśmy albumy, które mówią o historii Radomia i historii radomskiego czerwca. To jest duży wkład edukacyjny w to, żebyśmy propagowali historię Radomia, Wystawa jest tak przygotowana, żeby mogła później służyć jako element edukacyjny na potrzeby przeprowadzania lekcji historii czy wiedzy o społeczeństwie w niemieckich szkołach - mówi Rafał Górski sekretarz miasta.

To nie jedyny sposób w jaki Magdeburg uhonorował Radom. Na ulicach pojawił się także tramwaj o nazwie Radom. Dodatkowo pojawił się tam herb miasta.