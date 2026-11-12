"Nikt nie odejdzie stąd z kwitkiem" Schronisko dla bezdomnych mężczyzn w Radomiu i ogrzewalnia gotowe do zimy

Wraz z początkiem listopada czynna jest ogrzewalnia przy schronisku dla bezdomnych mężczyzn. W godzinach 18-8 rano osoby w kryzysie bezdomności mogą spokojnie spędzić noc. Obecnie korzysta z niej 8-9 mężczyzn.

Tak naprawdę jesteśmy w stanie przyjąć wszystkich osoby, które się do nas zgłaszają. Ogrzewalnia może pomieścić ponad 20 osób i tak naprawdę no do tej pory przez ostatnie lata nie odprawiliśmy nikogo z kwitkiem. Pamiętajmy także, że jest jeszcze noclegownia Caritas przy ul. Zagłoby, która działa przez cały rok i gdzie też można znaleźć wsparcie - mówi Elżbieta Kocoń, kierownik noclegowni dla bezdomnych mężczyzn.

Szacuje się, że w Radomiu może przebywać nawet 300 osób z kryzysie bezdomności. W terenie- zwłaszcza w okresie jesienno- zimowym- starają się do nich docierać streetworkerzy radomskiej Caritas i strażnicy miejscy.

Służby apelują. Gdy widzimy osobę bezdomną potrzebującą pomocy, wychłodzoną spędzającą noc na mrozie powinniśmy zawiadomić straż miejską lub policję.