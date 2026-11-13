50 wcześniaków urodziło się w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. Nad ich zdrowiem dbają neonatolodzy mający odpowiedni sprzęt

Leo i Mia to bliźniaki. Urodzilli się w szpitalu przy ul. Tochtermana w 35. tygodniu ciąży. Oboje trafili pod opiekę oddziału neonatologii szpitala przy ul. Tochtermana.

Potrzeba dużo wytrwałości i dobrychmyśli, wiary w to, że wszystko będzie dobrze. Lekarze i personel zawsze doradzą i wesprą.Najważniejsze jest zdrowie dzieci i to, żeby prawidłowo się rozwijały - mówi Ewelina, mama bliżniaków.

Każdy wcześniak to osobna historia, a za każdą z nich stoją emocje, obawy i ogromna nadzieja rodziców. Ich leczeniem zajmują się medycy z oddziału neonatologii.

- Sprawujemy opiekę nie tylko nad noworodkami urodzonymi w naszym szpitalu, lecz także nad wcześniakami i noworodkami wymagającymi specjalistycznego leczenia, transportowanymi do nas ze szpitali powiatowych. Zapewniamy ciągłość opieki - od stabilizacji stanu dziecka i intensywnego leczenia, przez dalszą terapię na odcinku patologii noworodka, aż po opiekę w poradni noworodkowej - podkreśla lek. Iwona Kopacz, zastępca kierownika Oddziału Neonatologii Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

W Radomskim Szpitalu Specjalistyczym od początku roku urodziło się 740 dzieci.