50 wcześniaków urodziło się w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. Nad ich zdrowiem dbają neonatolodzy mający odpowiedni sprzęt

Wojciech Wójcikowski
Wojciech Wójcikowski
2026-11-13 18:05

W niedzielę obchodzić będziemy dzień wcześniaka 50 dzieci w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym urodziło się przed wyznaczonym terminem. Postęp medycyny umożliwia ratowanie nawet najmłodszych dzieci.

Budynek Radomskiego Szpitala Specjalistycznego z lotu ptaka. O opiece nad wcześniakami przeczytasz na Eska Radom.
Autor: Źrodło: RSS/ Materiały prasowe

Leo i Mia to bliźniaki. Urodzilli się w szpitalu przy ul. Tochtermana w 35. tygodniu ciąży. Oboje trafili pod opiekę oddziału neonatologii szpitala przy ul. Tochtermana.

Potrzeba dużo wytrwałości i dobrychmyśli, wiary w to, że wszystko będzie dobrze. Lekarze i personel zawsze doradzą i wesprą.Najważniejsze jest zdrowie dzieci i to, żeby prawidłowo się rozwijały - mówi Ewelina, mama bliżniaków.

Każdy wcześniak to osobna historia, a za każdą z nich stoją emocje, obawy i ogromna nadzieja rodziców. Ich leczeniem zajmują się medycy z oddziału neonatologii.

- Sprawujemy opiekę nie tylko nad noworodkami urodzonymi w naszym szpitalu, lecz także nad wcześniakami i noworodkami wymagającymi specjalistycznego leczenia, transportowanymi do nas ze szpitali powiatowych. Zapewniamy ciągłość opieki - od stabilizacji stanu dziecka i intensywnego leczenia, przez dalszą terapię na odcinku patologii noworodka, aż po opiekę w poradni noworodkowej - podkreśla lek. Iwona Kopacz, zastępca kierownika Oddziału Neonatologii Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

W Radomskim Szpitalu Specjalistyczym od początku roku urodziło się 740 dzieci.

 

ROLKI