Akcja „Wszystkich Świętych” na Mazowszu. Więcej wypadków, ale bez ofiar śmiertelnych

Mazowiecka Policja podsumowała działania prowadzone od 30 października do 2 listopada. W tym czasie funkcjonariusze koncentrowali się przede wszystkim na zapewnieniu bezpieczeństwa osobom podróżującym na cmentarze oraz usprawnieniu ruchu w rejonach nekropolii.

W ciągu czterech dni na drogach garnizonu mazowieckiego doszło do 18 wypadków, w których rannych zostało 21 osób. W analogicznym okresie 2025 roku policjanci odnotowali 13 wypadków i 17 osób rannych. W ubiegłym roku jedna osoba zginęła, natomiast podczas tegorocznych działań nie odnotowano ofiar śmiertelnych.

Niepokojące pozostają również dane dotyczące kierowców prowadzących pod wpływem alkoholu. Policjanci zatrzymali 45 nietrzeźwych kierujących. Rok wcześniej takich przypadków było 43.

Więcej patroli przy cmentarzach i na głównych trasach

W czasie akcji mundurowi byli obecni na najważniejszych trasach komunikacyjnych. W miejscach o dużym natężeniu ruchu ręcznie kierowali pojazdami, dbając o płynność przejazdu i ograniczenie ryzyka kolizji.

Szczególnym nadzorem objęto okolice cmentarzy. Policjanci patrolowali te tereny, zapobiegając kradzieżom i innym incydentom. W działaniach uczestniczyli także funkcjonariusze operacyjni, którzy monitorowali nekropolie.

Mazowieckich policjantów wspierali również żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej.

Źródło: Mazowiecka Policja