Po wakacjach liczba pasażerów na lotnisku w Radomiu na poziomie z wakacji. PPL stawia na Oslo.

Jak informuje PPL w październiku radomskie lotnisko odnotowało wzrost liczby pasażerów o 15 proc. w stosunku do października 2025 roku. Pod koniec października PPL rozstrzygnął także przetarg na loty do Oslo. w przetargu zgłoszona została oferta jednego przewoźnika.

–Z niecierpliwością czekamy na oficjalne ogłoszenie ze strony przewoźnika i wprowadzenie lotów do systemu rezerwacyjnego. Trasa do Oslo to połączenie, o którym w kontekście naszego lotniska dyskutowano od dawna i na które wyraźnie czekali pasażerowie z regionu. Jego uruchomienie będzie ważnym uzupełnieniem naszej całorocznej oferty– mówi Rafał Siankowski dyrektor lotniska w Radomiu

Przypomnijmy. Oprócz szukania przewoźników PPL stawia także na rozwój pozalotniczy. Chodzi o budowę między innymi magazynów czy centra szkoleniowego.