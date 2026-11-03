Zabójstwo 40-latki na Mazowszu. Podejrzani przejdą obserwację psychiatryczną

Decyzję o przedłużeniu aresztu do 31 stycznia 2027 roku sąd podjął w ostatnich dniach października. Na wniosek prokuratury zarządził także przeprowadzenie badań psychiatrycznych połączonych z obserwacją w zakładzie leczniczym.

Jak poinformowała PAP prokurator rejonowa w Przysusze Ewa Osuchowska, śledczy przesłuchali już wszystkich świadków i dysponują wynikami badań DNA. Rezultaty obserwacji psychiatrycznej będą miały znaczenie dla dalszego przebiegu postępowania.

Ciało kobiety znaleziono na polu

Do zabójstwa doszło na początku sierpnia. Policję zaalarmował mieszkaniec, którego w nocy obudziły krzyki dobiegające z pobliskiego pola. Na miejscu funkcjonariusze znaleźli ciało 40-letniej kobiety.

Kilka godzin później zatrzymano 30-letniego mężczyznę z powiatu radomskiego. Ukrywał się w pobliżu miejsca zdarzenia. 45-letnią kobietę odnaleziono w jednej z miejscowości w województwie łódzkim.

Obojgu przedstawiono zarzuty zabójstwa.

Motywem mogła być zazdrość

Według ustaleń prokuratury 40-latka została wywabiona z domu przez 30-letniego mężczyznę, a następnie zaatakowana młotkiem przez 45-latkę. Narzędzie, które prawdopodobnie posłużyło do popełnienia zbrodni, znaleziono w mieszkaniu podejrzanej.

Kobieta twierdziła, że do zabójstwa namówił ją 30-latek. Mężczyzna potwierdził swoją obecność na miejscu zdarzenia, ale nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Według śledczych motywem zbrodni mogła być zazdrość.

Za zabójstwo obojgu podejrzanym grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.