Bajkowa niedziela w Resursie - Magia teatru i kreatywny zajęcia

Przed nami kolejna "Bajkowa Niedziela". Przypomnijmy, to cykl spotkań dla dzieci wraz z rodzicami. Na najbliższym, które odbędzie się już w najbliższą niedziele zaplanowano spektakl "Strach ma tylko wielkie oczy". Zaprezentuje go Teatr Kwatera. Jest to pełna humoru historia Dorotki wędrującej przez tajemniczy las by zanieść cioci koszyczek z przysmakami, jednak zapomniała o baranku:

Z pomocą rusza jej wierny przyjaciel – Strach na wróble, który postanawia ją dogonić i przekazać jej symbol Wielkanocy. Dorotka, zajęta odkrywaniem leśnych zakamarków, w końcu gubi koszyk. Odnajduje go Baba Jaga, która również przygotowuje się do świąt - Mówi Damian Drabik z Resursy

To spektakl z morałem, który pokazuje że pozory mogą mylić:

Straszny wilk okazuje się serdecznym przyjacielem, drwal – wesołym żartownisiem, a Baba Jaga skrywa wyjątkową tajemnicę. Przedstawienie w lekki i przystępny sposób opowiada o odwadze, wyobraźni, przyjaźni i sile dobrego serca, a także przypomina, że strach często istnieje tylko w naszej głowie. Całość utrzymana jest w radosnym, wielkanocnym charakterze - Dodaje Damian Drabik

Poza przedstawieniem zaplanowano również warsztaty rodzinne. Spotkanie już 22 marca w Resursie. Start o godz. 11.00. Szczegóły na stronie placówki kultury.

