Będzie okazja wejść i zobaczyć jeden z najbardziej tajemniczych budynków w mieście. Jutro otwarta dla Radomian zostanie Kamienica Glogierów.

To będzie nie lada gratka dla miłośników historii Radomia. Jutro będzie można zobaczyć opuszczoną Kamienicę Glogierów przy ul. Sienkiewicza 12.

Autor: WW