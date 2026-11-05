Będzie okazja wejść i zobaczyć jeden z najbardziej tajemniczych budynków w mieście. Jutro otwarta dla Radomian zostanie Kamienica Glogierów.

Wojciech Wójcikowski
Wojciech Wójcikowski
2026-11-05 14:22

To będzie nie lada gratka dla miłośników historii Radomia. Jutro będzie można zobaczyć opuszczoną Kamienicę Glogierów przy ul. Sienkiewicza 12.

Zabytkowa fasada Kamienicy Glogierów w Radomiu z ozdobnym wykuszem i dachem. O zwiedzaniu obiektu informuje Eska Radom.
Autor: WW

Przez lata w radomskim Domu Glogierów, żyła sztuka. Muzealnictwo, muzyka, medycyna, malarstwo, rzeźba, urbanistyka. Słowem – elitarny dom, pełen sztuki, który sam jest przykładem sztuki najwyższych lotów. Taki opis kamienicy Glogierów możemy przeczytać na stronie Retropedii. Radomianie mogą jednak podziwiać tylko fasadę budynku. Jutro ma być inaczej.

Dzięki uprzejmości właściciela budynku uczestnicy będą mieli okazję poznać bliżej jeden z ciekawszych historycznych obiektów w Radomiu. Spotkanie będzie również okazją do poznania działalności Komitetu Rewitalizacji – organu doradczo-opiniodawczego Prezydenta Miasta Radomia. Będzie można porozmawiać z jego członkami, dowiedzieć się, czym zajmują się na co dzień, poznać efekty dotychczasowych prac i plany na przyszłość - informuje Urząd Miejski w Radomiu

Początek zwiedzania o godzinie 17.

 

ROLKI